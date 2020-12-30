Ташкент, , 10:55 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года Узбекистан отправил за рубеж 88,9 тыс. тонн хурмы, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили 30 декабря в телеграм-канале государственного комитета по статистике.

За отчетный период сумма экспорта составила $44,2 млн, что на 60% больше, чем годом ранее. В Казахстан направлено 51,8 тыс. тонн хурмы, или 58% от общего объема экспорта, в Россию — 29 тыс. тонн (32,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2020 года Узбекистан экспортировал 13,4 тыс. тонн хурма на общую сумму $1,733 млн. Выручка от экспорта выросла на 28%. Основными импортерами являются Казахстан, Россия, Киргизия, Туркмения, Украина, Белоруссия.

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