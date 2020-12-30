Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В отношении директора «Гатчинского комбикормового завода» из Ленинградской области Николая Чистякова введён первый этап в процедуре несостоятельности — реструктуризация долгов. Данная процедура продлится до 11 мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Вердикт о том, чтобы «признать обоснованным заявление о признании гражданина банкротом и ввести реструктуризацию долгов», был принят арбитражем Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 декабря 2020 года, но детали пока неизвестны. Решение не обнародовано.

Напомним, иск был подан в августе 2020 года. Банк «Дом.РФ» предъявил должнику задолженность в размере более 1,09 млрд рублей.

Ответчик занимается пост генерального директора ООО «Гатчинский комбикормовый завод», созданного в 2007 году. Предприятие производит корма как для сельскохозяйственных, так и домашних животных, а также промышленного рыбоводства. Числилась фирма и застройщиком двух жилых комплексов в Гатчинском районе.