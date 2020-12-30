Варшава, , 10:21 — REGNUM Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles инвестирует 755 миллионов злотых (203,99 млн долларов) в свой завод в городе Тыхы в Польше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя премьер-министра Польши Ярослава Говина.

Завод Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Guilherme Rosa

На предприятии Fiat в Тыхы будут выпускаться новые гибридные и электрические модели Jeep, Fiat и Alfa Romeo.

«Современные, гибридные и электрические автомобили марок Jeep, Fiat и Alfa Romeo начнут покидать завод в Тыхы в 2022 году», — сообщил Говин.

По его словам, компания в дальнейшем планирует увеличить размер инвестиций в польское предприятие.

Напомним, предприятие Fiat Chrysler в южном регионе Польши является одним из крупнейших заводов компании. На данный момент там работают около 2500 человек.

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