Москва, , 10:19 — REGNUM Уходящий 2020 год отметился все большей поляризацией между частным и государственным секторами экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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«Частный сектор старался выживать как мог, надеялся на помощь со стороны государства и помощь получил, которая, правда, по большому счету, была моральной: многие предприниматели не смогли получить даже те самые МРОТ-кредиты, потому что не вышли ОКВЭДом», — сказал Манкевич.

Как следствие, в частных предприятиях пришлось предпринимать такие меры, как массовые отпуска по собственному желанию, сокращение зарплат, увеличение продолжительности рабочего дня.

«Уходящий 2020 год доказал частному бизнесу — тем же самым ресторанам, магазинам, торговым компаниям, что оптимизация налогов — это разумная стратегия, поскольку рассчитывать в критической ситуации можно только на себя и на своих детей, которым могут прислать 5−10 тысяч рублей в сложный момент. Государство же предпочитает не замечать частный бизнес в своей статистике. Малые и микропредприятия не участвуют в расчете средней заработной платы, снижение «зарплат в конвертах» и рост рабочего дня также не осквернили собой государственную статистику», — заявил глава РАСПП.

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