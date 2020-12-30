Ташкент, , 09:26 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует перевести ассоциацию «Узавтопром» на производство одних электромобилей. Соответствующее постановление правительства опубликовано в Национальной базе данных законодательства республики.

Ассоциации поручено до 1 февраля 2021 года привлечь междунарожные консалтинговые компании и экспертов. Кроме того, «Узавтопром» разработает проект концепции производства легковых автомобилей.

Отменяется сбор при покупке электромобилей и их ввозе в Узбекистан. Профильным министерствам совместно с администрациями регионов поручено разработать план по установки зарядных станций для электромобилей.

Ранее в центре экономических исследований и реформ Узбекистана сообщили, что объем вторичного рынка автомобилей оценивается в $2 млрд.