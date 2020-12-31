Тегеран, , 11:25 — REGNUM 29 декабря генерал-губернатор турецкой провинции Эрзурум Окей Мемиш подчеркнул важность расширения торгово-экономических связей с иранской провинцией Восточный Азербайджан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе видеоконференции с генерал-губернатором Восточного Азербайджана Мохаммедом-Резой Пурмохаммади турецкий представитель заявил, что стремится запустить прямую авиалинию между Тебризом и Эрзурумом.

Мемиш подчеркнул, что иранцы готовы инвестировать в Эрзурум, а инвесторы турецкой провинции готовы вложить огромные инвестиции в Иран. Кроме того, он отметил плодотворное сотрудничество в сфере культуры, заявив, что около 500 иранских студентов учатся в Университете Ататюрка в Эрзуруме.

Ссылаясь на исторические, религиозную, языковую и этническую общности между Ираном и Турцией, Мемиш призвал к укреплению отношений между двумя соседними странами.

Пумохаммади, в свою очередь, заявил на онлайн-встрече, что запуск рейса между двумя провинциями может способствовать процветанию торговли и туризма в северо-западном Иране и восточной Турции. Он отметил, что обе страны были рядом друг с другом в трудные времена, и необходимо, чтобы они продолжали свое сотрудничество в позитивном ключе.