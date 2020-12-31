Тегеран, , 10:23 — REGNUM 29 декабря министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил в Багдаде, что после шестилетнего перерыва Ирано-иракская совместная экономическая комиссия должна возобновить работу в ближайшие несколько недель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Ардаканян заявил, что в заседании совместной комиссии примут участие иракские специализированные делегации, а иранский частный и государственный секторы проведут конструктивные консультации с целью дальнейшего развития двусторонних отношений.

Он также отметил, что поездка в Ирак была предпринята для расширения связей с соседней страной в различных областях.

Министр торговли Ирака Алла Ахмед Хасан выразила удовлетворение по поводу поездки иранской делегации в Ирак и отметила, что этот визит направлен на то, чтобы проложить путь к максимально успешному проведению заседания Ирано-иракской совместной экономической комиссии.

В Ираке Ардаканяна сопровождали делегации министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, министерства сельского хозяйства, министерства нефти, министерства иностранных дел и Центрального банка Ирана.