Тегеран, , 09:56 — REGNUM 28 декабря советник по торговле, промышленности и производству Пакистана, выразив уверенность в укреплении отношений Тегерана и Исламабада в 2020 году, особенно в торговом секторе, заявил: «Мы полны решимости и дальше укреплять связи между двумя странами». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 декабря.

В эксклюзивном интервью журналистам IRNA в Исламабаде Абдул Разак Дауд отметил, что хотел бы принять участие в 9-м заседании совместной торговой комиссии двух стран, которое состоится в Тегеране. Он подчеркнул, что его поездка в Иран для участия в заседании комиссии в октябре была сорвана из-за COVID-19, при этом заявив: «Но я очень хотел бы посетить Иран».

Советник премьер-министра Пакистана, говоря о новой политике страны по облегчению торговли с соседями, включая Иран и Афганистан, сказал: «Наши торговые барьеры в отношении афганских партнеров постепенно устраняются, и мы проводим ту же политику с Ираном».

Говоря о конце 2020 года, а также общих вызовах и угрозах Ирану и Пакистану, связанных с COVID-19 и другими препятствиями на пути укрепления торгового сотрудничества, он сообщил: «Наши отношения с Ираном улучшаются, и мы надеемся, что развитие совместной торговли выйдет за рамки наших политических отношений».