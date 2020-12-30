Москва, , 09:18 — REGNUM С начала работы сервиса онлайн-продаж автомобилей Hyundai в России 1 декабря 2020 года было забронировано 510 машин корейской марки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, за 20 дней работы сервиса 85 клиентов корейской марки внесли предоплату, ещё 55 человек оформили покупку автомобиля, а 47 покупателей получили свои машины.

Отмечается, что компания «Хендэ Мотор СНГ» одна из первых запустила на российском авторынке сервис онлайн-продаж. С помощью данной платформы можно бесконтактно оформить покупку новой машины, включая полную оплату банковской картой, страхование КАСКО и ОСАГО, а также оформление кредита при его необходимости.

Также с помощью онлайн-сервиса можно приобрести машины почти из всей линейки Hyundai. При этом такие модели, как флагманский кроссовер Hyundai Palisade и седан Hyundai Elantra седьмого поколения, можно купить только на новой платформе.

Ранее стало известно, что Hyundai представит кроссовер Creta нового поколения на российском авторынке в июне 2021 года.

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