Тбилиси, , 08:29 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии 29 декабря проголосовали за утверждение разработанного правительством государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Представлял бюджет депутатам глава минфина Иванэ Мачавариани. Объем расходов принятого бюджета составляет 18,4 млрд лари (примерно $5,6 млрд), его дефицит установлен в размере 7,6%. Более 890 млн лари (примерно $271 млн) планируется потратить на мероприятия, направленные на борьбу с пандемией и вызванного ею кризиса.

Сообщается, что ожидаемый рост экономики на 2021 год определен в размере 4,3%, а в среднесрочной перспективе вырастет до 5,5%. Предполагаемый госдолг к концу будущего года определен в размере 27,7 млрд лари (примерно $8,4 млрд) или 60,1% от ВВП, при этом планка в 60% считается критической.

Стоит отметить, что 2021 год правительством Грузии определен, как год выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией.

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