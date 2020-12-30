Нью-Дели, , 08:14 — REGNUM В начале 2021 года американский производитель электрокаров Tesla начнет в Индии продажи электрокаров. Об этом сообщает газета The Indian Express со ссылкой на министра транспорта Индии Нитин Гадкари.

По словам Гадкари, если продажи американских электромобилей будут успешными, то он не исключается открытие в стране сборки по их выпуску. Однако уже сейчас Tesla откроет в Индии сервисные центры для обслуживания электрокаров.

Ожидается, что компания Tesla привезёт в Индию свой самый бюджетный электрокар — Model 3. Первые Tesla Model 3 можно будет заказать в Индии в первом квартале следующего года. Продажи модели будут осуществляться напрямую самой американской компанией.

Ранее компания Tesla представила обновление для программного обеспечения своих электромобилей. Оно теперь включает в себя режим «бумбокса» (Boombox), который делает из авто музыкальный центр на колёсах.

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