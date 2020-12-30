Хараре, , 08:10 — REGNUM В Зимбабве запретили использование ртути в горнодобывающей промышленности и установили контроль за ее выводом из промышленных операций. Об этом сообщает государственная газета Herald.

Запрет коснется мелких золотодобытчиков, которые используют ртуть для добычи металла. Мелкие шахтеры в настоящее время добывают более половины всех слитков в стране.

В Зимбабве ратифицировали Минаматскую конвенцию о запрещении использования ртути в горнодобывающей промышленности и ввели в действие регулирующие меры по прекращению выброса ртути из промышленного оборудования, такого как котлы, мусоросжигательные установки и электростанции.