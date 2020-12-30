Чебоксары, , 09:01 — REGNUM В Чувашии республиканскому министерству здравоохранения направят очередные резервные средства на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Из резервного фонда Чувашской Республики выделяется ещё 42 039,7 тыс. рублей. Распорядителем средств является минздрав. Бюджетные средства будут направлены на обеспечение «непредвиденных расходов, возникающих при выполнении полномочий» органов государственной власти по предметам совместного ведения России и Чувашии.

«Для реализации плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 16 155 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 14 551 человек, от COVID-19 умерли 507 человек.

Напомним, ранее в Чувашии выделено из резервного фонда Чувашии более 73,8 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Средства были направлены министерствам образования и культуры республики.

Согласно документу, часть средств резервного фонда Чувашии выделено на обеспечение расходов органов местного самоуправления по оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и культуры предусмотрено 73 839,8 тыс. рублей. В том числе по линии министерства образования и молодежной политики республики выделяется 63 083,5 тыс. рублей, министерства культуры — 10 756,3 тыс. рублей.

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