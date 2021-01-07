Москва, , 00:06 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от Министерства промышленности и торговли России. Ответчиком в деле, которое пока не приняли к производству, выступает компания из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» — АО «Центр судоремонта «Звёздочка», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 22 декабря 2020 года. Третьим лицом в деле выступает Росимущество. Сумма иска — 24 149 810,25 рубля, но детали пока неизвестны.

В рамках другого спора, который слушается в краснодарском арбитраже, территориальное управление Росимущества пытается взыскать с центра судоремонта долг по договору аренды от 26 апреля 2013 года. Речь идёт о сумме 6 771 209 рублей 1 копейка. Напомним, после расторжения государственного контракта с Минобороны России «Звёздочку» внесли в реестр недобросовестных поставщиков, и оспорить данный факт предприятие не смогло. Основанием стало одностороннее расторжение контракта от 2010 года, в рамках которого северодвинское предприятие должно было выполнить ремонт и сервисное обслуживание судов Северного флота. Исключат «Звёздочку» из реестра — в конце июля 2022 года, если ей не удастся обжаловать данный факт.