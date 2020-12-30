Ставрополь, , 05:51 — REGNUM В арбитраж Ставропольского края поступил многомиллионный иск министерства сельского хозяйства региона. Крупную сумму власти Ставрополья требуют с сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива. Претензии пока судом не приняты и дата слушания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Исковое заявление к сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу «Сметана» поступило 24 декабря 2020 года. Сумма иска — 27 млн рублей, но детали пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив учреждён в посёлке Ясный Шпаковского района Ставропольского края 25 сентября 2018 года. Его основной вид работы — оптовая торговля живыми животными. Руководителем с августа 2019 года числится Сергей Жуков. Учредители кооператива в ЕГРЮЛ не указаны. Ранее в арбитражных спорах компания не была замечена.

В ноябре 2020 года у минсельхоза были претензии к другой компании — ООО «СХП «Восток-Агро». Речь шла «о взыскании субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец». Иск на 1,6 млн рублей вернули заявителю, не рассмотрев.