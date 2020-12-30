Нью-Йорк, США, , 05:51 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 29 декабря понизились из-за негативной динамики большинства промышленных и технологических компаний.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 68,30 пункта (0,22%), до уровня 30 335,67 пункта. S&P 500 потерял 8,32 пункта (0,22%), понизившись до уровня 3727,04 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял заметно больше — 49,20 пункта (0,38%), понизившись до уровня 12 850,22 пункта.

Цена на февральские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов поднялась на 0,80%, до уровня $48,00 за баррель. Золото поднялось в цене до $1882,90 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США в очередной раз обновили исторические максимумы на старте торговой сессии 29 декабря.

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