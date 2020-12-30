Владивосток, , 05:56 — REGNUM Об итогах работы по привлечению инвестиций в экономику Приморья в 2020 году, а также о ключевых направлениях развития региона на несколько предстоящих лет рассказал губернатор Олег Кожемяко в своём инвестиционном послании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании Совета Primorsky.ru

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Действующая стратегия развития Приморского края до 2030 года базируется на двух приоритетных направлениях: комфортные условия жизни и экономический рост опережающими темпами.

Ключевой элемент стратегии развития — поддержка реального сектора экономики, в который входят приоритетные отрасли: судостроение и судоремонт, строительство, рыбохозяйственный комплекс, лесное хозяйство, добыча и обогащение полезных ископаемых, агропромышленный кластер, здравоохранение, туристско-рекреационный комплекс, транспортно-логистический сектор, в том числе морские порты и приграничная инфраструктура.

По словам Кожемяко, с 2021 года начнётся модернизация переходов.

«Начнём с Краскино, надеюсь, что к 2022-му эта работа будет завершена. Так поэтапно, шаг за шагом, создадим все условия, чтобы экспортный потенциал Приморья развивался и отвечал самым современным требованиям», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на погранпереходах в Китай возобновили автомобильные перевозки.