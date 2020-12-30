Благовещенск, , 05:27 — REGNUM В бюджет Амурской области за 2020 год поступило на 23 млрд рублей больше доходов, чем планировалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«В текущем году, несмотря на негативное влияние коронавирусной инфекции, нам удалось привлечь дополнительно 23 миллиарда рублей в доходную часть бюджета», — отрапортовали власти Приамурья.

При этом большая часть внеплановых доходов поступила в регион в виде дополнительной финансовой помощи — 15,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления от бизнеса увеличились на 7,3 млрд рублей.

По итогам года, все расходные обязательства бюджета Приамурья исполнены. На систему здравоохранения было потрачено 5,6 млрд рублей. Из них 3,5 млрд — на борьбу с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев обратился к заместителю премьера Госсовета КНР, сопредседателю российско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Ху Чуньхуа с просьбой снять ограничения на экспорт рыбы.