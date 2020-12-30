Южно-Сахалинск, , 04:04 — REGNUM Мосты и дороги в отдалённые уголки страны — необходимы, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что денег на строительство моста на Сахалин пока нет.

Читайте также: Хуснуллин заявил, что мост на Сахалин «не тянем по деньгам»

«Сегодня мосты и дороги в отдалённые уголки нашей страны строить необходимо. Надо хотя бы запланировать и искать средства, потому как если сейчас средств нет, это полбеды, а без плана и сформулированных целей и задач, нет постройки в принципе», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФМарат Хуснуллинзаявил, что строительство моста на Сахалин идея неплохая, но денег это пока нет.

«Пока по деньгам его не тянем. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает», — цитирует высказывание Марата Хуснуллина ТАСС о строительстве мостового перехода.