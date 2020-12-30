Москва, , 13:25 — REGNUM В 2020 году в российском праве произошло два важных изменения в сфере банкротства, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ирина Зуй.

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"2020 год выдался довольно сложным для российской экономики: свою роль сыграли пандемия коронавируса, обвал цен на нефть, политические и военные события на постсоветском пространстве. Ухудшение материального положения граждан потребовало от государства новых решений в сфере банкротства физических лиц. Главной новацией в области банкротства стало введение процедуры внесудебного или упрощенного банкротства физических лиц, которая начала применяться с 1 сентября 2020 года. Упрощенное банкротство физического лица предполагает возможность банкротиться не посредством подачи заявления в суд, а через многофункциональный центр, минуя судебное разбирательство», — сказала она.

Таким образом, отметила эксперт, экономятся временные и финансовые ресурсы потенциального банкрота, так как не требуется оплачивать труд арбитражного управляющего, нести судебные расходы.

«В то же время, для начала процедуры банкротства в упрощенном порядке физическому лицу необходимо соответствовать ряду критериев — не иметь текущего исполнительного производства и не иметь долгов в размере более 500 тысяч рублей. Однако, как показывает практика, МФЦ в не менее чем половине случаев возвращают назад заявления граждан о банкротстве: сказывается отсутствие правовых знаний и связанные с этим проблемы — неправильные формулировки в заявлении, отсутствие части необходимых для рассмотрения заявления документов и так далее. Кроме того, предельный порог по долгу для упрощенного банкротства составляет 500 тысяч рублей, что является весьма небольшой суммой, учитывая текущий уровень цен. Следовательно, значительная часть должников воспользоваться процедурой упрощенного банкротства через многофункциональные центры не может, и это также снижает реальную эффективность от данной законодательной новации», — пояснила Зуй.

Второй важной новацией в рассматриваемой сфере, по словам адвоката, стало введение моратория на банкротства для бизнеса, которое стало ответной реакцией правительства на связанный с пандемией коронавируса экономический кризис.

«По состоянию на декабрь 2020 года 23% российских компаний, представители которых были опрошены социологами, воспользовались данным мораторием. Это свидетельствует о востребованности и актуальности данной меры. Но не исключаются и риски, связанные с мораторием, например — возможность его использования недобросовестными должниками с целью уклонения от исполнения долговых обязательств. Дополнительное время, которое освобождается у должников благодаря мораторию на банкротства, может быть использовано для сокрытия активов от последующего выявления в процессе банкротства. Тем не менее, мораторий на банкротства не стал препятствием для банкротства бизнесов: как только был снят режим самоизоляции, количество банкротств выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также можно прогнозировать повальные банкротства предприятий в наступающем году и резкое увеличение случаев привлечения контролирующих их деятельность лиц к субсидиарной ответственности», — заявила Ирина Зуй.