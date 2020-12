Куньмин, Китай, , 03:15 — REGNUM Пути железной дороги Китай — Лаос были успешно проложены от столицы Лаоса горда Вьентьяна до северного транспортного хаба страны Луангпхабанг, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Председатель China Railway International Co., Ltd. и председатель Laos-China Railway Co., Ltd. Цзюй Гоцзян заявил в интервью Синьхуа, что все задействованные строительные подразделения проводят строгие меры профилактики против пандемии COVID-19, дабы добиться бесперебойного строительства.

С внедрением противоэпидемического «зеленого таможенного оформления» необходимые китайские инженеры и материалы постоянно направляются на стройплощадку для обеспечения нужных темпов строительства, а все цели строительства железной дороги, поставленные в начале этого года, были достигнуты, отметил он.

С момента начала прокладки пути 27 марта в рамках строящейся железной дороги Китай — Лаос было проложено 240 км рельсов от столицы Лаоса Вьентьяна до Луангпхабанга, что составляет 57% от общей протяженности дороги.

На текущий момент строительство 75 железнодорожных туннелей, 164 мостов было в основном завершено. Железная дорога общей протяженность 422 км пройдет от пограничного пункта Ботен на севере до Вьентьяна. Скорость движения поездов по дороге может достигать 160 км/ч. Строительство проекта стартовало в декабре 2016 года.