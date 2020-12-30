Ижевск, , 02:55 — REGNUM Арбитраж Удмуртии вынес решение по иску Федеральной налоговой службы РФ к ООО «Итанефть». Во введении наблюдения за нефтедобывающей компанией из Поволжья было отказано, и производство по делу о несостоятельности было прекращено, передаёт ИА REGNUM.

«В настоящем судебном заседании представитель ФНС России пояснил, что в связи с оплатой задолженности, ООО «Итанефть» признаки банкротства утрачены. Представителем должника представлено в письменном виде и подержано ходатайство о прекращении производства по делу», — отмечалось в определении суда.

Напомним, с иском налоговая служба обратилась в ноябре 2020 года, заявив в качестве оснований задолженность в бюджет в размере свыше 18,5 млн рублей.