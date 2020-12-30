Ижевск, 30 декабря 2020, 02:55 — REGNUM Арбитраж Удмуртии вынес решение по иску Федеральной налоговой службы РФ к ООО «Итанефть». Во введении наблюдения за нефтедобывающей компанией из Поволжья было отказано, и производство по делу о несостоятельности было прекращено, передаёт ИА REGNUM.
Напомним, с иском налоговая служба обратилась в ноябре 2020 года, заявив в качестве оснований задолженность в бюджет в размере свыше 18,5 млн рублей.
«Итанефть» создана в городе Глазове в 2005 году для добычи сырой нефти. Владельцы — директор Александр Ходаков и Тамара Данилова.