Пекин, , 02:52 — REGNUM Ведущий китайский производитель силовых агрегатов Weichai Power Co., Ltd. продал более миллиона двигателей в этом году, что на 33% больше, чем годом ранее, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

В этом году компания обеспечила 15% роста общей выручки и прибыли соответственно, несмотря на значительное падение показателей своих зарубежных компаний из-за пандемии COVID-19. На текущий момент компания продала более 500 тыс. двигателей тяжелых транспортных средств, что составило половину от общего объема продаж.

В этом году Weichai также запустила производство дизельных двигателей для грузовиков, термический КПД которого превышает 50%.

Weichai Power производит автомобильные двигатели, тяжелые транспортные средства, строительную технику и другие продукты. В 2019 году было продано 742 тыс. двигателей и более миллиона коробок передач.