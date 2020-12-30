Ухань, Китай, , 02:14 — REGNUM Годовой объем транспортных перевозок по реке Янцзы достиг рекордной отметки в 2020 году, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Всего было перевезено 3,06 млрд тонн груза по главным судоходным артериям реки, что на 4,4% больше в годовом исчислении. Грузопоток реки снова занял первое место среди внутренних водных путей мира, несмотря на пандемию и наводнения в этом году. Средний тоннаж грузовых судов на реке увеличился с 1880 тонн в 2019 году до 1960 тонн в 2020 году.

Благодаря усилиям по строительству и техническому обслуживанию водных путей пропускная способность и транспортная структура реки улучшились, заявил глава Управления судоходства на реке Янцзы при Министерстве транспорта КНР Тан Гуаньцзюнь.

В 2020 году администрация продолжила содействовать экологическому развитию водных путей. Действует комплексная система мониторинга и информации о загрязнителях воды с судов, расположенных вдоль магистральной линии реки Янцзы.

Она распространяется на все порты вдоль Экономического пояса реки Янцзы. В настоящее время также работают суда, использующие новую энергию, вроде электричества и сжиженного природного газа.