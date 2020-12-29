Бишкек, , 20:54 — REGNUM В условиях пандемии на фоне снижения производства сократились и доходы населения. Сокращение доходов из-за пандемии коронавируса в Киргизии отметили около 54% домашних хозяйств. Таковы результаты опроса, проведенного национальным статистическим комитетом.

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Доходы от трудовой деятельности в киргизских домохозяйствах сократились на 37% и от продажи продукции личного подсобного хозяйства — на 16%.

Также на 16% снизились доходы в виде денежных переводов от трудовых мигрантов, работающих за границей.

Как показывают результаты опроса, около 22% домохозяйств в Киргизии жалуются на то, что хотя бы один из членов их семей потерял работу в республике или был вынужден вернуться из-за границы по причине увольнения.

Также следует отметить, что с момента начала пандемии члены более 66% домашних хозяйств столкнулись с трудностями при покупке индивидуальных средств защиты и гигиены — из-за их отсутствия в продаже или высокой стоимости.