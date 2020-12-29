Лондон, , 19:51 — REGNUM Великобритания и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле, 29 декабря сообщает агентство Reuters.

Сделка, которая для Британии заменит существующее Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), вступит в силу 31 декабря.

1 января 2021 года Великобритания окончательно выходит из ЕС, в связи с чем в отношении королевства перестают действовать договоры и соглашения, заключенные блоком.

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