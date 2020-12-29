Милан, Италия, , 19:46 — REGNUM «Восстановительный» фонд ЕС может помочь итальянской экономике, но одних только денег для этого недостаточно, заявил во вторник, 29 декабря, представляющий в Еврокомиссии Италию комиссар по экономике Паоло Джентилони.

Должны быть разработаны и приняты некоторые новые законы и правила, которые упростят приток инвестиций в страну, отметил он.

Как сообщалось ранее, в правительстве Италии с сентября 2020 года ведутся споры об использовании фондов ЕС для борьбы с последствиями эпидемии. Некоторых членов правящей коалиции не устраивает, что правительство, по их мнению, хочет забрать себе слишком много полномочий и вывести ряд вопросов за пределы парламентских слушаний.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.