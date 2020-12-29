Пекин, , 19:46 — REGNUM В Пекине прошло ежегодное двухдневное совещание ЦК КПК по работе на селе, на котором с программной речью выступи генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 29 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на официальные источники и партийную печать КНР.

В ходе совещания китайский лидер в очередной раз подчеркнул исключительную важность развития села и сельскохозяйственного сектора, охарактеризовав его как важнейшую задачу всей работы КПК. В связи с этим обращает внимание, что в нынешнем году подведение итогов партийной работы в сельских районах теснейшим образом связано с успешными итогами кампании по борьбе с бедностью и нищетой. Основной упор в ней пришелся на сельские и отдаленные районы, а также с выполнением главной задачи, поставленной Си Цзиньпином перед партией в 2012 году — добиться создания к 2021 году в Китае общества среднего достатка. Отметим, что состоявшийся в конце октября нынешнего года пленум ЦК КПК, подводя итоги выполнению планов XIII пятилетки, констатировал реализацию этой задачи и объявил о переходе к развернутому строительству высокоразвитого социалистического общества.