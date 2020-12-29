Майами, США, , 19:40 — REGNUM Авиакомпания American Airlines вернула лайнер Boeing 737 Max для полетов на внутренних рейсах, 29 декабря сообщает агентство Reuters.

Рейс 718 American Airlines вылетел из Майами и направлялся в аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Это первый рейс Boeing 737 Max для авиакомпании после разрешения эксплуатации лайнера контролирующими органами США.

Самолет Boeing 737 Max был запрещен к полетам во всем мире в марте 2019 года после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек. Причиной катастроф стали недостатки лайнера.

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