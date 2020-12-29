29 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 19:18 — REGNUM Федеральный закон № 487-ФЗ от 31 декабря 2017, требующий маркировать все товары в РФ, может похоронить не только фермеров, но и народные промыслы. В соответствии с ним с 1 июня 2020 года маркировка обязательна для обуви и одежды, и ее должны делать изготовители валенок, рубах, безрукавок, сарафанов, шапок и варежек, которые ремесленники обычно продают по соседству с историческими достопримечательностями в провинции. Оборудование для маркировки стоит как минимум сотни тысяч, а за торговлю без кодов предусмотрены штрафы, изъятие товара, в особо крупных размерах — уголовная ответственность. Если все пойдет как идет, то народные промыслы обречены. А они кормят немногих оставшихся мастеров, являются последними сокровищницами русской народной культуры и неотъемлемой частью туризма.

Традиционный женский каргопольский костюм конца XIX века в экспозиции Каргопольского музея. Мастерство его шитья практически утрачено, а требование маркировки добьет оставшихся умельцев-ремесленников Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Очевидный вред маркировки продукции народных промыслов вызвал ряд обращений правительства Вологодской области и вологодских мастеров в адрес правительства РФ. Среди них, как пишет «Российская газета»: «создатель небольшого семейного кооператива из деревни Марфино Андрей Зимин. Он столкнулся с системой маркировки еще в 2016 году, когда в России запретили продавать изделия из меха без QR-кодов. Тогда ремесленник производил душегрейки из обрезков овчины, пользовавшиеся популярностью и у местных жителей, и у туристов. Но небольшое предприятие не смогло заплатить 250 тысяч рублей за вход в систему маркировки, и от изготовления душегреек кооператив отказался. Осталось производство войлочных тапочек и валенок». Теперь настала очередь и тапочек с валенками. Власти Вологодской области, губернатор Олег Кувшинников заботятся о мастерах, их продукцию закупает специализированное муниципальное предприятие — таким образом, мастера освобождены от торговых хлопот.

Проблема выглядит настолько очевидной, что правительство Михаила Мишустина в этом мелком, с фискальной точки зрения, вопросе пошло на попятную. «Российская газета»: «Правительство РФ разрешило регионам освобождать ремесленников от обязательной маркировки обуви». В документе говорилось, что «обязательной маркировке подлежат обувные товары, за исключением продуктов труда ремесленников, определяемых законодательством субъектов РФ».

Каргопольские женские праздничные костюмы конца XIX века в экспозиции Каргопольского музея. Такие умеют шить в центре народного творчества «Берегиня», но из-за требования маркировки — не будут Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но в большинстве региональных законодательств понятие «ремесленничество» отсутствует, и исключить маркировку обуви народных промыслов в этих регионах не получится. Областным депутатам надо скорее определить понятия «ремесленник» и «ремесленные предприятия». В Вологде эта работа, как пишет «РГ», уже ведется, в Архангельской области — пока нет.

Архангельский бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев считает, что маркировка необходима, но необходимы и исключения для малого бизнеса. Недавно он ознакомился с ситуацией у фермеров — производителей молока, у которых оборудование по маркировке и реконструкция производства обойдутся в миллионы рублей и станут разорительными. Кроме валенок, маркировку надо исключать и для одежды ремесленного производства. Для этого бизнес-омбудсмен, при поддержке правительства Архангельской области, готов обращаться в правительство РФ и к депутатам Госдумы РФ. По его словам, в январе 2021 года после встреч и консультаций такие обращения будут подготовлены.

Праздничный женский мезенский костюм из экспозиции Мезенского музея. В Мезени такие можно встретить только в музее — традиции утрачиваются Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Директор муниципального бюджетного учреждения народных промыслов «Берегиня» Ольга Томихина (г. Каргополь) сообщила ИА REGNUM:

«Первый раз слышу о маркировке. Обычно мы в небольшом количестве шьем женские и мужские рубашки, сарафаны, передники. Если народная одежда подпадает под этот закон, то мы прекратим ее шить. Посоветуюсь с районным отделом культуры — одной не пробиться, будем, наверное, обращаться в Москву, чтобы народным промыслам сделали исключение».

Наталья Бубенщикова, глава Каргопольского района Архангельской области: «У нас в районе кроме муниципальной «Берегини» много самозанятых швей. Валенки никто не валяет, обувь никто не шьет. По отмене маркировки одежды народных промыслов будем обращаться в министерство торговли и агропромышленного комплекса правительства Архангельской области и в Совет Федерации, к сенатору Виктору Новожилову. Он помогал установить рабочие контакты с федеральным Минпромторгом по сертификации центра «Берегиня» как предприятия народных промыслов. По таким предприятиям предусмотрены большие льготы, но и они не покроют расходы на маркировку».

Мезенский женский костюм из экспозиции Мезенского музея. Шить такие на продажу после введения обязательной маркировки становится опасно Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Елена Вторыгина, депутат Госдумы РФ от Архангельской области: «Федеральный закон требует маркировку товаров в общем, конкретика отдана российскому правительству с его постановлениями — а оно много чего не учитывает. В каждом регионе есть народное творчество, кто-то валяет валенки, кто-то шьет одежду. Странно, что молчат региональные правительства — только Вологда возмутилась. Наверно, и в законах Архангельской области нет понятий «ремесло», «ремесленник». В ближайшее время напишу депутатский запрос в правительство РФ».

Авторы ФЗ № 487, специалисты работавшие над постановлениями правительства РФ и не исключившие народные промыслы из обязательной маркировки, выглядят некрасиво. Они как будто не знают русской культуры, не знают, как выживают жители малых городов и деревень, не слышали о развитии внутреннего туризма как замены заграничного — с вывозом россиянами огромных средств за пределы страны. А если знают, но подвели народных мастеров под маркировку — еще хуже.