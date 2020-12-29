Лондон, , 18:15 — REGNUM Мировые цены на нефть растут 29 декабря, обе основные марки с начала торговой сессии поднялись примерно на 1%.

К настоящему моменту мартовские фьючерсы Brent подорожали на 47 центов (0,92%), до $51,37 за баррель. Диапазон Brent — от $50,94 до $51,68 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI поднялись в цене на 43 цента (0,90%), до $48,05 за баррель. Диапазон WTI составляет $47,69 — $48,34 за баррель.

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