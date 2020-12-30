Москва, , 07:21 — REGNUM Национальные проекты, в реализации которых заключена возможность качественного улучшения возможностей как самой России, так и всех ее граждан, немыслимы без соответствующего финансирования. Как защитить российские финансы от нецелевого использования, а то и ставшего печально привычным воровства, на примере из работы ФАС рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам президента России Владимира Путина, самое главное заключается в том, чтобы «развивать экономику, реализовывать цели национального развития, национальные проекты, куда заложены эти цели развития». Поэтому так важно следить за огромными деньгами, которые планируется потратить на эти цели.

В нацпроектах «Образование» и «Здравоохранение» ФАС вскрыла два картельных сговора, которые угрожали серьезными последствиями. Как муниципальные учреждения оказались замешаны в нарушении закона «О защите конкуренции»?

Читайте статью Анастасии Степановой «Строительный картель и бюджетные миллиарды: тендеры своим и для своих?».