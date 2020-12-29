Нью-Йорк, США, , 18:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США в очередной раз обновили исторические максимумы на старте торговой сессии 29 декабря.

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На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 88,1 пункта (0,29%), до 30 492,07 пункта, индекс S&P 500 вырос на 14,7 пункта (0,39%), до 3750,01 пункта, индекс Nasdaq вырос на 66,00 пункта (0,51%), до 12 965,39 пункта.

Энтузиазм американского фондового рынка связан с принятым Конгрессом и Белым домом крупным пакетом помощи экономике и стартом массовой вакцинации от COVID-19.

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