Москва, , 17:24 — REGNUM Если российский бюджет столкнется с недополучением доходов, то, скорее всего, власти страны пойдут не по пути изъятия денег из Фонда национального благосостояния, а по пути заимствований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что вместо повышения налогов правительство РФ либо прибегнет к заимствованиям, либо будет брать деньги из ФНБ.

«Я думаю, что они пойдут не по пути взятия денег из ФНБ, а по пути заимствований. Потому что снижение резервов воспринимается не очень положительно в правительстве и в стране. А если поднять долг с 12% до 20%, то это не приведет ни к какому серьезному ухудшению экономической ситуации, — сказал Зубец. — Более того, если мы говорим о рублевых заимствованиях внутри страны, то это будет означать поддержку для инвестиционного бизнеса и крупных компаний, которые получат дополнительный доход от операций с этими ценными бумагами».

А это, как пояснил Зубец, поможет внутреннему инвестиционному рынку.

«У нас количество простых людей, которые ломанулись на фондовый рынок вкладывать свои деньги, выросло в два раза за последний год, — уточнил Зубец. — У нас огромный темп прироста индивидуальных счетов. А значит, есть возможность за счет выпуска государственных ценных бумаг привлечь деньги простых граждан, которые до этого хранились под подушкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, решатся ли власти РФ повышать налоги.

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