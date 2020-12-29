Москва, , 15:51 — REGNUM Одна из серьезных проблем для развития нашего бизнеса — это законодательная нестабильность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал обещание министра финансов РФ Антона Силуанова не увеличивать налоговую нагрузку.

«Одна из серьезных проблем для развития нашего бизнеса — это законодательная нестабильность. Потому что очень часто меняются разные условия, в том числе налоговые. Понятное дело, что в первую очередь всех заботят бухгалтерские расчеты. Поэтому, если налоги не меняются, то это уже хорошо. Зарубежные исследования показывают, что для бизнеса не так страшны какие-то жесткие элементы законодательного регулирования, как правовая неопределенность и постоянная смена декораций», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что обещание министра финансов РФ Антона Силуанова не повышать налоги положительно скажется на деловом и инвестиционном климате в стране.

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