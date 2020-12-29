Москва, , 15:19 — REGNUM Из-за санкций Россия ограничена в возможности брать займы на внешнем рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в РФ не будут повышать налоги, а если бюджет недополучит доходы, то власти прибегнут к заимствованиям или к средствам ФНБ.

«Бизнес-сообщество в РФ очень большое. Есть малый бизнес, который сильно пострадал. Есть средний, который пострадал выборочно. Крупный бизнес даже где-то выиграл — у нас количество долларовых миллиардеров выросло. Более того, если посмотреть на опросы предпринимателей, то они показывают, что среди факторов, ограничивающих экономический рост, высокий уровень налогов оказывается на третьем месте. Так что если говорить в целом, то Силуанов никого не успокоил», — пояснил Миронов.

Кроме того, экономист призвал не забывать, что у министра финансов тоже есть начальство и сам глава Минфина — это только «третье звено».

«И поэтому важно, что скажут первое и второе звено, — добавил Миронов. — Нужно учитывать, что власти РФ могут временно повысить подоходный налог на сверхдоходы и направить эти деньги в новую госкорпорацию развития, где эти деньги будут аккумулироваться, и вместо денег, пошедших в эту государственную корпорацию, выдадут облигации. А деньги пойдут на поддержку бизнеса. Могут быть и другие схемы».

Что касается ФНБ, то оттуда, как полагает Миронов, деньги, вероятно, брать не будут, потому что они, скорее всего, пойдут под госпроекты.

«Там уже все поделено — куда, что и каким финансово-промышленным группам пойдет. Что касается займов, то внутренний рынок ограничен, а на внешнем санкции. Если кто-то решит давать нам в долг, то он побоится попасть под санкции американцев и будет давать только под очень высокий процент и немного, — отметил Миронов. — А Китай нам не очень хочет давать деньги в долг, хотя и клянется в дружбе, потому что тоже боится санкций со стороны американцев. Китайцы с 2014 года нам дали очень мало денег в качестве кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что обещание министра финансов РФ Антона Силуанова не повышать налоги соответствует позиции президента РФ, и поэтому на них можно полагаться.

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