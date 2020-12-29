Подгорица, , 15:05 — REGNUM Руководство авиакомпании Montenegro Airlines, решение о ликвидации которой недавно приняли новые власти Черногории, написало правительству страны просьбу начать создание новой авиакомпании немедленно.

В тексте обращения говорится, что новая авиакомпания имеет шанс только в том случае, если ей будут переданы текущие ресурсы Montengro Airines (MA), и если создание авиакомпании является единственным вариантом, это должно быть начато немедленно.

Авиакомпания Montenegro Airlines прекратила полеты с 26 декабря.

Руководство МА отмечает, что в течение 90 дней авикомпания потеряет лицензии всех пилотов, механиков, инженеров и призывает не упускать этот потенциал, который пригодится новой авиакомпании.