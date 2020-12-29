Волгоград, , 14:48 — REGNUM Три новые станции для заправки транспорта природным газом построены в 2020 году в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации региона. По программе субсидирования затрат на газ переведено 175 автомобилей.

Общее количество АГНКС в регионе увеличилось до 17. Новые газозаправочные объекты появились в Волгограде, Волжском и Камышине. В 2020 году перешли на газовое топливо 37 субъектов малого и среднего предпринимательства и 138 физических лиц. Необходимые документы оформляются в пяти сертифицированных сервисных центрах Волгограда и Волжского по принципу «одного окна», автовладельцы оплатили не более 10% от общей стоимости переоборудования. С помощью государственной субсидии на газ переоборудованы 161 легковая машина, восемь грузовиков, четыре автобуса и два магистральных тягача.

До 2024 года в Волгоградской области в рамках региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» построят 40 газовых заправок.