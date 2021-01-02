Москва, , 02:10 — REGNUM Провести инвентаризацию банковского законодательства предложил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Надо проинвентаризировать все банковские законы. У нас из всех отраслей самая прибыльная — банковская система, причем независимо от пандемии, от других кризисов», — заявил Коломейцев.

Он обратил внимание на то, что в последние годы прибыль банков практически не снижалась и составляла более 1 трлн рублей.

«Поэтому, наверное, надо аппетиты у банков вырезать, и банкам работать на развитие экономики, а не на самих себя», — предложил парламентарий.