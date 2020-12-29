Барнаул, , 13:42 — REGNUM Эпидемия коронавируса достаточно сильно сказалось на посещаемости Алтайского края туристами в 2020-м году. Как пояснил сегодня 29 декабря, в ходе пресс-конференции начальник регионального управления по развитию туризма Евгений Дешевых, если год назад на Алтай при приехали 2,2 млн гостей, то турпоток текущего года составит 1,3 млн человек. Об этом сообщает «Толк».

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По словам Дешевых, тяжелее всего пришлось тем, кто специализируется на работе с иностранными гостями и на выездном туризме.

Объем платных услуг в сфере туризма за 11 месяцев 2020 года снизился на 1,3 млрд рублей (по сравнению с 2019 годом снижение составило 27%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса весь апрель и последующие месяцы были объявлены в России нерабочими, регионы ушли в самоизоляцию, закрылись многие предприятия, в том числе — туристические.

В конце июня 2020 г. председатель Ассоциации туроператоров республики Алтай Татьяна Зяблицкая отмечала, что туроператоры на свой страх и риск открыли бронирование на июль, но без предоплаты, хотя нет никаких гарантий, что запрет не продлят и до августа.

«Нужно выстраивать диалог с властью. Будем на колени вставать, а что делать?», — заявила Зяблицкая.

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Позднее алтайские чиновники пришли к неутешительному выводу: при сравнении доходов туристического бизнеса за первое полугодие 2019-го и текущего, 2020 года, оказалось что они упали примерно на треть — с пяти миллиардов до чуть более 1,5 миллиарда рублей.

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