Москва, , 13:41 — REGNUM Руководитель практики «Налоги» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников назвал самые значимые изменения в сфере налогового права за 2020 год.

Налоговый кодекс Nalog.ru

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• Обмен информацией между государствами — участниками СНГ

Ратифицирован протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами — участниками СНГ для осуществления налогового администрирования. Протоколом предусматривается ежегодный обмен в автоматическом режиме между компетентными государственными органами государств — участников СНГ информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц — налоговых резидентов участников протокола, о юридических и физических лицах, отдельных видах имущества и его собственниках (владельцах).

• Принцип неизменности условий налогообложения для инвестиционной деятельности

В Налоговом кодексе РФ закреплен принцип неизменности условий налогообложения при ведении инвестиционной деятельности. В частности, в статью 5 НК РФ вносится дополнение, устанавливающее особый порядок применения новых положений актов законодательства о налогах и сборах, для налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений. • Налог на профессиональный доход Применение режима для самозанятых лиц становится возможным на всей территории России с 1 июля 2020 года. Присоединяться к эксперименту по введению данного налогового режима смогут субъекты РФ, принявшие соответствующий закон.

• «Коронавирусные» полномочия правительства РФ

В 2020 году правительству РФ предоставлено право издавать нормативные правовые акты, предусматривающие: приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля; продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов; продление сроков представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов (сведений); дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и иных обязательных платежей; основания и условия неприменения налоговой ответственности. Также дополнительные полномочия по изданию аналогичных актов в рамках своей компетенции предлагается предоставить высшим исполнительным органам власти субъектов РФ.

• Об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

НДФЛом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый период (календарный год), за минусом необлагаемого процентного дохода; проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли по обменному курсу ЦБ РФ на день выплаты дохода; необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года необлагаемый процентный доход составил бы 60 тысяч рублей); налог с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году. Расчет налога будет осуществлять налоговый орган автоматически на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять банки.

• Налоговое резидентство физических лиц

Физическое лицо, фактически находящееся в Российской Федерации от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1 января по 31 декабря 2020 года, признается налоговым резидентом Российской Федерации в налоговом периоде 2020 года в случае представления таким физическим лицом в налоговый орган по месту своего жительства заявления. Указанное заявление должно обязательно содержать фамилию, имя, отчество (при его наличии) и идентификационный номер налогоплательщика — физического лица и должно быть представлено в налоговый орган в срок — до 30 апреля 2021 года включительно.

• Прогрессивное налогообложение по НДФЛ

По НДФЛ предусматриваются следующие налоговые ставки: — 13% от дохода физического лица при условии, что размер данного дохода за год составляет менее 5 000 000 руб.; — 650 000 руб. и 15% от дохода физического лица при условии, что размер данного дохода за год превышает 5 000 000 руб.

• Новые виды деятельности ПСН

Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых субъекты Российской Федерации вправе вводить патентную систему налогообложения, а также были определены виды деятельности, в отношении которых запрещено применять данную систему налогообложения (например, производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых, оптовая торговля, операции с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги и другие).