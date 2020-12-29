Джакарта, , 13:14 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что Toyota Group инвестирует 28,3 трлн рупий ($1,9 млрд) в разработку электромобилей, сообщает Antara.

Министр промышленности провел ряд встреч с крупнейшим японским производителем автомобилей.

«Toyota пообещала мне, что они начнут инвестировать в следующие три года до 28 трлн рупий», — заявил министр промышленности страны.

В компании Toyota заявили о своем обязательстве разработать и произвести электромобили к 2023 году.

Toyota начинает продавать электромобили на аккумуляторных батареях в Индонезии. Новые инвестиции в автомобильный сектор, которые в настоящее время осуществляются, — это строительство завода Hyundai Motor Corporation.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо заявил, что в 2020 году было зафиксировано 300 000 га лесных и земельных пожаров.

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