Нижний Новгород, , 12:55 — REGNUM После проведенной трудовой инспекцией проверки около 130 сотрудников военного госпиталя в Нижнем Новгороде смогли получить часть причитающихся им за работу с коронавирусными больными стимулирующих выплат.

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По данным Роструда, им выплатили 4,1 млн рублей. Общая же задолженность перед военными медиками по стимулирующим выплатам за июнь — ноябрь 2020 года составила 9 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что во время проходившей 17 декабря пресс-конференции по итогам текущего года президенту России Владимиру Путину доложили о том, что работающие в Нижегородском военном госпитале медики до сих пор так и не получили положенные компенсации за борьбу с коронавирусом.