Улан-Батор, , 12:53 — REGNUM В 2020 году продажа золота в Монголбанку резко выросла, достигнув рекордного уровня по сравнению с предыдущим годом.

По данным пресс-службы Монголбанка, по состоянию на 23 декабря 2020 года Центральный банк закупил 22 тонн драгоценных металлов, что на 6,8 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За прошедшие пять лет Центральный банк приобрел 100 тонн драгметаллов, золотовалютные резервы страны увеличились на 3.7 млрд. долларов.

Основной фактор, влиявший на продажу золота банку, связан с тем, что Центральный банк Монголии стал покупать золото по ценам Лондонской биржи, отмечают в банке.

Также в рамках программы «Золото-2» главный регулятор предоставил компаниям и предприятиям долгосрочное финансирование с возможностью погашения кредитов золотом.

В результате производственная мощность золотодобывающих компаний улучшилась, а экспорт золота в ноябре 2020 года увеличился в пять раз, достигнув 1.7 млрд. долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года.