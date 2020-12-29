Душанбе, , 12:02 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Таджикистане составил 31 млрд сомони ($2,74 млрд), что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 29 декабря сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли республики.

Динамика оказалась положительной за счет роста производительности труда в растениеводстве и животноводстве. Кроме того, положительное влияние оказали благоприятные погодные условия, повлиявшие на урожайность.

Объем промышленного производства за отчетный период составил 27,6 млрд сомони ($2,44 млрд). В Таджикистане принята Национальная стратегия развития на 2016—2030 годы. Власти республики акцентируют развитие на индустриально-аграрном типе экономики.

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