Уфа, , 12:04 — REGNUM Робота-сварщика подключили к изготовлению сельхозмашин в Башкирии. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Отмечается, что впервые в Башкирии работу роботов наладили на молочной ферме в хозяйстве «Красная Башкирия» Абзелиловского района. А сейчас роботы участвуют в сборке сельхозмашин.

На базе АО «БашАгроМаш» производят свыше 40 наименований сельхозмашин, в том числе самоходную косилку и две модели жаток валковых.

По словам замминистра сельского хозяйства республики Павла Иофинова, производимая на предприятии техника не уступает зарубежным аналогам. Завод намерен расширять производство и осваивать выпуск новых моделей и видов оборудования и сельхозмашин, а также повышать качество продукции. Для этого, руководство завода купило установку роботизированной сварки на два узла. Робот-сварщик работает в участке производства комплектующих изделий для самоходной косилки.

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