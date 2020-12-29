Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Общий внешний долг Грузии по итогам третьего квартала 2020 года вырос до $19,7 млрд. Об этом говорится в докладе Национального банка Грузии, опубликованном 28 декабря на сайте организации.

Как отметили в ведомстве, общий внешний долг Грузии на начало октября составил 120,4% ВВП страны. В течение прошлого квартала он вырос на $781,5 млн. Из них рост на $83,3 млн связан с падением курса национальной валюты Грузии.

Государственный внешний долг составил $8,9 млрд, что составляет 54,6% от ВВП. Внешний долг банковского сектора —$ 4,4 млрд, других секторов — $4,7 млрд.

Стоит отметить, что критическим уровнем государственного внешнего долга в Грузии считается 60% ВВП. Согласно госбюджету, принятому парламентом Грузии на 2020 год, к концу года внешний долг государства не должен преодолеть эту планку.

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