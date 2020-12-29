Москва, , 11:58 — REGNUM По итогам 2020 года японская компания Suzuki планирует реализовать в России около 8 тыс. автомобилей, в то время как в 2019 году был продан 7731 автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Отмечается, что к концу 2020 года в России, Казахстане и Белоруссии насчитывалось 56 дилерских центров Suzuki в 43 городах России.

В РФ самой продаваемой машиной стала модель кроссовера Suzuki Vitara. Это авто имеет версии как с передним приводом, так и с приводом 4×4 AllGrip Select с четырьмя режимами. Дорожный просвет авто равен 185 мм.

Под капотом автомобиля функционирует мотор 1.6 VVT производительностью 117 л. с. Также в гамме двигателей машины есть турбированный Boosterjet максимальной мощностью 140 л. с.

Кроме того, Suzuki Vitara укомплектована автоматической шестискоростной трансмиссией Aisin. Также на выбор предлагается пятискоростная механическая трансмиссия.

Напомним, в прошлом месяце российские дилеры Suzuki реализовали 855 новых машин Suzuki — на 8% меньше, чем год назад. Всего же за январь — ноябрь текущего года в РФ были проданы 7083 новые машины марки Suzuki, что на 8% больше показателя прошлого года.

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