Душанбе, , 11:19 — REGNUM Запуск новых предприятий и увеличение мощности действующих производств в Душанбе позволило создать 24 тыс. новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации города.

Председатель столицы Таджикистана Рустам Эмомали заявил, что к 30-й годовщине независимости республики в Душанбе планируется создать более 4,1 тыс. объектов экономического и социального назначения.

Кроме того, к сентябрю 2021 года в столице республики будет создано 23 тыс. новых рабочих мест. Эмомали добавил, что к 30-летию независимости в Душанбе построят 13 новых школ на 14 тыс. учеников.

Напомним, 24 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его сын — глава Душанбе Рустам Эмомали открыли несколько предприятий на территории промышленной зоны в столичном районе Шохмансур.

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