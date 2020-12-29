Москва, , 11:14 — REGNUM Менять курсовой баланс без нанесения ущерба для экономики России можно только после того, как экспортные доходы от продажи нефти будут перенаправлены на обновление промышленности и создание богатого внутреннего рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что в РФ некоторые бизнесы заинтересованы в сильном рубле, а некоторые — в слабом.

«Валютный курс определяется местом страны в международном разделении труда, — сказал Комолов. — И если просто взять и установить курс на уровне паритета покупательной способности — примерно 30 рублей за доллар, то мы получим серьезный бюджетный дисбаланс. Федеральный бюджет резко перестанет наполняться. Да, мы получим возможность покупать импортные товары по низким ценам, но в таком случае откуда будут выплачиваться пенсии, как государство сможет нести расходы на вооруженные силы?»

Как пояснил Комолов, речь должна идти о том, чтобы перестраивать экономику фундаментально, на иных основах.

«И экспортные доходы от продажи нефти направлять не на вывод капитала, не на сомнительные затеи, а на обновление промышленности и создание своей базы станков. И тогда уже можно будет менять курсовой баланс без серьезного ущерба для экономики. И главное условие для этого — богатый внутренний рынок», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что в слабом рубле заинтересованы российские экспортеры.

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